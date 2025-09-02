У организации из-за сокращения финансирования не хватает ресурсов для оказания гуманитарной помощи жителям, пострадавшим от стихийного бедствия, сообщил представитель управления Индрика Ратватте

ЖЕНЕВА, 2 сентября. /ТАСС/. Сотни тысяч жителей Афганистана могли пострадать от землетрясения на востоке страны. Об этом сообщил представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Индрика Ратватте.

"Учитывая географическую удаленность [затронутых стихией] провинций и высокую плотность населения, последствия землетрясения могут затронуть сотни тысяч людей", - сказал он на брифинге.

По его словам, у ООН из-за сокращения финансирования не хватает ресурсов для оказания гуманитарной помощи жителям, пострадавшим от стихийного бедствия.