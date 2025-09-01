Кабулов: Россия окажет помощь пострадавшим от землетрясения в Афганистане

Специальный представитель президента России по Афганистану также заявил, что РФ выразит соболезнования афганскому народу в связи с этим бедствием

ДУБАЙ, 1 сентября. /ТАСС/. Специальный представитель президента России по Афганистану Замир Кабулов выразил уверенность в том, что российские власти окажут помощь афганцам, пострадавшим в результате землетрясения.

"Мы официально выразим наши соболезнования афганскому народу в связи с этим бедствием. И, так как мы делали это уже неоднократно, я уверен, что правительство России предпримет необходимые шаги для поддержки афганцев, которые пострадали от этого землетрясения, предоставив гуманитарную помощь в ближайшем будущем", - заявил он телеканалу TOLOnews.