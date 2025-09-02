По информации организации, в качестве экстренной помощи в зону бедствия были направлены более 23 тонн лекарств и медицинских товаров

ЖЕНЕВА, 2 сентября. /ТАСС/. Порядка 12 тыс. жителей Афганистана оказались непосредственно затронуты последствиями землетрясения в горах Гиндукуш. Такие оценки приводятся в заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Около 12 тыс. человек непосредственно затронуты [бедствием], в том числе в районах Чавкай и Нургал, Чапа Дара, Дара-е-Печ и Ватапур в провинции Кунар, а также в городе Джалалабад, районах Бехсуд и Куз Кунар в провинции Нангархар, районах Алингар, Мехтарлам и Каргайи в провинции Лагман", - указывается в тексте.

По данным организации, в качестве экстренной помощи в зону бедствия были направлены более 23 тонн лекарств и медицинских товаров, на место выехали три мобильные медицинские бригады ВОЗ. Главными препятствиями для доставки помощи остаются заблокированные дороги и продолжающиеся подземные толчки, а также логистические трудности, связанные с удаленностью затронутых населенных пунктов.