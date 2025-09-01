Еще 1,5 тыс. человек пострадали

ДУБАЙ, 1 сентября. /ТАСС/. Жертвами землетрясения в Афганистане стали 622 человека, еще 1,5 тыс. пострадали. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на министерство внутренних дел страны.

По его информации, спасатели разбирают завалы и доставляют раненных в безопасные места.

Ранее телеканал RTA со ссылкой на местные власти сообщал о гибели 500 человек. По их информации, многие пострадавшие остаются под завалами, поэтому число жертв может увеличиться.

