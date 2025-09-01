В Афганистане из-за землетрясения погибли 250 человек

Еще 500 пострадали

ТАШКЕНТ, 1 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 250 человек погибли и 500 пострадали в результате землетрясения магнитудой 6,2 в Афганистане 31 августа. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на власти.

"Поскольку землетрясение произошло в отдаленной горной местности, потребуется время, чтобы получить точную информацию о человеческих жертвах и ущербе инфраструктуре", - приводит телеканал слова представителя Министерства здравоохранения Афганистана Шарафата Замана.

Минздрав начал спасательную операцию и мобилизовал для этого около сотни людей.