Ему выделили более $1 млн

ДУБАЙ, 1 сентября. /ТАСС/. Власти Афганистана сформировали специальный комитет, который займется выработкой мер по оказанию помощи афганцам, пострадавшим в результате землетрясения. Об этом на пресс-конференции сообщил официальный представитель правительства страны Забихулла Муджахид.

По его словам, которые приводит агентство Bakhtar, в состав комитета войдут несколько руководителей и представителей различных ведомств, возглавит его министр восстановления и развития сельских районов Мохаммад Юнус Ахундзада.

Комитету, по утверждению Муджахида, уже выделены 100 млн афгани (более $1 млн), эта сумма будет увеличиваться по мере необходимости.

31 августа в горах Гиндукуш в Афганистане было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,2. Оно произошло в 27 км к юго-западу от города Асадабад на востоке страны. Согласно последним данным афганских властей, в результате стихийного бедствия погибли 800 человек, еще 2,5 тыс. пострадали. Как отмечало агентство Khaama Press, мощные подземные толчки разрушили целые деревни. Оползни блокировали пути подъезда к некоторым населенным пунктам и нарушили линии коммуникаций. Спасательные операции проводятся в сложных условиях труднодоступной горной местности.