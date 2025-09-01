В дипведомстве выразили соболезнования афганскому народу

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Российские профильные ведомства прорабатывают вопрос о направлении в Афганистан срочной гуманитарной помощи в связи с произошедшим там землетрясением. Об этом говорится в сообщении МИД России.

"В ночь на 1 сентября в провинциях Кунар, Нангархар и Лагман на востоке Афганистана произошло разрушительное землетрясение, унесшее жизни сотен человек. Свыше тысячи афганцев остались без крова. В Москве выражают искреннее сочувствие дружественному афганскому народу, семьям погибших и пострадавших. По линии российских профильных ведомств прорабатывается вопрос о направлении в Афганистан срочной гуманитарной помощи", - отметили в ведомстве.