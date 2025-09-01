В горных районах подобные подземные толчки почти неизбежно сопровождаются вторичными природными процессами, отметил член-корреспондент Российской академии наук Аркадий Тишков

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Афтершоки после землетрясения магнитудой 6,2, произошедшего в Афганистане 31 августа, будут продолжаться еще в течение длительного времени и могут вызвать масштабные оползни и селевые потоки, сказал ТАСС один из ведущих мировых специалистов в области географии, член-корреспондент Российской академии наук Аркадий Тишков.

"Каждое землетрясение - это десятки, сотни афтершоков. Они будут продолжаться, потому что это обязательное явление в сейсмологии", - отметил ученый.

По его словам, в горных районах подобные подземные толчки почти неизбежно сопровождаются вторичными природными процессами. "В горах любые землетрясения вызывают оползни, сели и эрозионные явления, которые словно ждут этого импульса и затем проявляются. Даже из космоса можно наблюдать, как меняется рельеф и склоны в районах, где происходят землетрясения", - добавил Тишков.