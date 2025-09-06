Лидер французской партии "Патриоты" заявил, что французскому правительству плевать на украинцев, они хотят навязать всем европейскую армию

ПАРИЖ, 6 сентября. /ТАСС/. Нынешнее руководство Франции действует в соответствии с идеологическими соображениями, продолжая передавать деньги Украине, несмотря на большие проблемы с собственным бюджетом. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

"К сожалению, я думаю, что они следуют идеологическому курсу, направленному на то, чтобы ввязать Евросоюз в борьбу за Украину, которая на самом деле не является борьбой за Украину - им плевать на Украину и украинцев. Они хотят навязать всем европейскую армию, править через страх - вот что их интересует. Так что, я думаю, они опять поставят идеологию выше интересов французов", - сказал Филиппо, комментируя продолжение поддержки Францией киевского режима на фоне отчаянных усилий французского правительства по снижению дефицита бюджета и госдолга.

Филиппо считает, что французы устали от такой политики и "разгневаны планами властей по введению мер экономии и перспективами войны". По его мнению, в стране после вероятной отставки правительства по итогам голосования в парламенте 8 сентября будет запущен процесс "политической революции" и вслед за премьером в отставку должен уйти и президент страны. Вместе с тем он считает, что успех анонсированной левыми инициативы по запуску механизма отстранения Макрона от власти главным образом зависит от правой партии "Национальное объединение", которая обладает крупнейшей фракцией в Национальном собрании (нижней палате парламента) Франции.

"Именно для этого мы и проводим свои манифестации - чтобы оказать давление на депутатов", - пояснил он перед началом марша за отставку президента и премьера страны, прошедшей в субботу в Париже. Как убедился корреспондент ТАСС, более тысячи человек прошли по улицам города с французскими флагами и плакатами, требуя также выхода Франции из Евросоюза и выступая против вовлечения страны в украинский конфликт.