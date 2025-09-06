Заместитель руководителя пресс-службы движения "Ансар Аллах" Насреддин Амер прокомментировал заявление министра информации Йемена Муаммара аль-Ирьяни

ДУБАЙ, 6 сентября. /ТАСС/. Заместитель руководителя пресс-службы движения "Ансар Аллах" - хуситов - Насреддин Амер опроверг сведения международно признанного правительства Йемена, согласно которым они производят химическое оружие.

"Это ложные и безосновательные обвинения, не подкрепленные какими-либо доказательствами или фактами. <...> Сторона, которая выдвигает эти обвинения, не имеет ни морального, ни политического права декларировать заботу о йеменском народе или поднимать вопросы, связанные с обеспечением мира в регионе", - сказал ТАСС представитель движения.

Ранее министр информации Йемена Муаммар аль-Ирьяни заявил, что хуситы начали производство химического оружия с использованием компонентов, ввезенных из Ирана контрабандным путем. По его словам, оценка йеменского правительства основана на разведывательной информации, полученной из нескольких "надежных источников".

Поддерживаемое Ираном движение "Ансар Аллах" использует дальнобойные баллистические ракеты и беспилотники для ударов по территории Израиля, а также атакует коммерческие суда в Красном море и Аденском заливе. В отчетах экспертов Совета Безопасности ООН фигурируют сведения о попытках контрабанды оружия из Ирана в Йемен морским путем. Хуситы настаивают, что их арсенал состоит из вооружений собственного производства. Иран также отвергает обвинения в военной поддержке йеменских повстанцев.

Сведения, рассказанные аль-Ирьяни, стали первым прямым обвинением в производстве химического оружия на подконтрольной хуситам территории. В интервью эмиратскому изданию The National министр заявил, что "ополченцы уже начали подготовку [токсичных] материалов и их установку на баллистические ракеты и ударные беспилотники". ТАСС направил запрос в Организацию по запрещению химического оружия, однако официального ответа не получил.

Ситуация в Йемене

С августа 2014 года в Йемене продолжается противостояние между правительственными силами и сторонниками движения "Ансар Аллах". В наиболее активную фазу оно перешло в марте 2015 года, когда к конфликту присоединилась коалиция во главе с Саудовской Аравией. Гражданская война в Йемене привела к беспрецедентной гуманитарной катастрофе. По данным ООН, более 24 млн йеменцев, или примерно 80% населения страны, нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 4 млн.

После обострения конфликта в секторе Газа йеменское движение предупредило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С ноября 2023 года хуситы атаковали более 100 судов в Красном море и Аденском заливе.

Нападения прекратились после введения режима прекращения огня в секторе Газа в середине января 2025 года, однако после перемирие было сорвано, а повстанцы заявили о возобновлении ударов по израильским судам в Красном море, после чего снова стали предпринимать попытки атаковать объекты на территории еврейского государства с помощью ракет.