Необходимо соблюдать права и уважать интересы Ирана, заявил глава МИД исламской республики

ТЕГЕРАН, 6 сентября. /ТАСС/. Тегеран и Вашингтон продолжают через посредников обмениваться сообщениями по вопросу урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы. Об этом сообщил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи.​​​​​

"Диалог с США продолжается через посредников. В тот день, когда американцы будут готовы вести переговоры на основе взаимного уважения, мы также будем в полной готовности. Необходимо соблюдать наши права и уважать наши интересы", - приводит его слова агентство Tasnim. Как отметил глава МИД Ирана, Тегеран не вернется за стол переговоров на прежних условиях, необходимо будет согласовать новые рамки, учитывая текущую ситуацию.

По словам министра также продолжаются переговоры с европейскими странами по поводу их инициативы восстановить антииранские санкции Совета Безопасности ООН. "Три европейские страны (Великобритания, Германия и Франция - прим. ТАСС) совершили большую ошибку и обратились к механизму snapback. На самом деле все усложнилось. Переговоры продолжаются, и я надеюсь, что мы достигнем взаимопонимания", - добавил он.

В 2025 году пять раундов переговоров Ирана с США по ядерному досье завершились безрезультатно из-за начала военной операции Израиля против исламской республики 13 июня и ударов американских ВС по иранским ядерным объектам 22 июня. Одновременно переговоры с Тегераном вели представители стран "евротройки", которые не смогли выступить посредниками в заключении нового соглашения по иранскому атому.

28 августа Великобритания, Германия и Франция инициировали запуск механизма snapback по восстановлению антииранских санкций СБ ООН. При этом страны "евротройки" заявили о готовности продолжать вести переговоры по иранской ядерной программе в течение 30 дней для продления действия резолюции СБ ООН 2231, предполагающей снятие санкций против республики, срок действия которой истекает 18 октября.