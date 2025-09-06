В украинском военном ведомстве считают, что законопроект нуждается в доработке совместно с профильными комитетами Верховной рады

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Минобороны Украины сообщило о проведении консультаций с представителями Верховной рады по законопроектам об ужесточении наказания для военных, которые вызвали большой общественный резонанс.

"Министерство и парламентарии достигли договоренности о полной поддержке поданного в парламент президентом Украины проекта закона «О военном омбудсмене». Одновременно Минобороны поддерживает позицию комитетов Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки о необходимости исключения из законопроекта положений об усилении ответственности военных за неповиновение", - сообщается в Telegram-канале военного ведомства.

"Минобороны считает, что законопроект нуждается в доработке совместно с профильными комитетами Рады. Дисциплина в армии должна основываться не на наказании, а на справедливости", - подчеркнули в министерстве, добавив, что сейчас законопроект лишает суды возможности учитывать обстоятельства дела и назначать более мягкое наказание, что фактически превращает судебное разбирательство в формальную процедуру без учета индивидуальных факторов.

Верховная рада 4 сентября приняла в первом чтении законопроект, который возвращает уголовную ответственность за самовольное оставление части (СОЧ). Ранее военные могли избежать наказания, если добровольно вернутся на службу. Власти несколько раз продлевали эту норму, в последний раз - до 30 августа. Также парламент рассматривал законопроект об ужесточении ответственности за неповиновение военнослужащих командирам. Законопроект предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет за неповиновение приказу командира, без возможности условного или смягченного наказания. 5 и 6 сентября в Киеве и Львове прошли акции протеста против новой инициативы. Демонстранты скандировали "Служба - не рабство" и "Защитите права военных".

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Еще в октябре прошлого года председатель Верховного суда Станислав Кравченко заявлял о значительном увеличении случаев дезертирства и неисполнения приказов в рядах ВСУ, назвав ситуацию угрожающей. В начале августа этого года депутат Рады Анна Скороход заявила, что в вооруженных силах выявлено почти 400 тыс. случаев СОЧ.