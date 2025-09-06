Движение готово к любым предложениям, которые позволят достичь постоянного прекращения огня в секторе Газа

ДОХА, 6 сентября. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС не ведет переговоры с Вашингтоном по поводу урегулирования конфликта в секторе Газа. Об этом неназванный представитель группировки сообщил телеканалу Al Arabiya, опровергнув соответствующее заявление президента США Дональда Трампа.

"Информация о прямых или непрямых переговорах с Вашингтоном не соответствует действительности", - сказал источник канала в ХАМАС. В то же время собеседник Al Arabiya отметил, что движение готово к любым предложениям, которые позволят достичь постоянного прекращения огня в секторе Газа, добиться вывода израильских войск из анклава и обеспечения поставок гуманитарной помощи.

Как передало агентство Reuters, 5 сентября Трамп заявил, что Вашингтон ведет переговоры с ХАМАС. Президент США пригрозил неприятностями палестинским радикалам, если они не согласятся освободить всех израильских заложников. При этом Трамп отметил, что движение выдвинуло несколько приемлемых условий для заключения соглашения по сектору Газа.

В марте израильская армия возобновила боевые действия в секторе, прервав установленный в январе режим прекращения огня. В ходе нескольких раундов переговоров при посредничестве Катара, Египта и США стороны конфликта не смогли определить условия нового соглашения. 8 августа военно-политический кабинет Израиля одобрил план по взятию под контроль всей территории города Газа и расширению операции в палестинском анклаве. 18 августа ХАМАС положительно ответил на предложение посредников о прекращении огня, документ был передан Израилю. Позже министр обороны еврейского государства Исраэль Кац утвердил план захвата города Газа, а 21 августа предложенную стратегию одобрил и премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху. По данным израильской стороны, радикалы продолжают удерживать в Газе 20 заложников и 28 тел заложников.