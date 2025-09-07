По мнению руководителя Национального центра исторической памяти при президенте РФ и члена Общественной палаты, от Японии исходила угроза применения бактериологического оружия

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Операция СССР на Дальнем Востоке уберегла мир от серьезных угроз, включая риски бактериологической войны. Об этом заявила в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) руководитель Национального центра исторической памяти (НЦИП) при президенте РФ, член Общественной палаты Елена Малышева.

"Когда мы обращаемся ко Второй мировой войне, то, к сожалению, долгое время доминировал очень упрощенный подход к дальневосточной операции. Как правило, он заключался в том, что Советский Союз, верный своим союзническим обязательствам, после победы над нацистской Германией перебросил войска на Дальний Восток, и началась дальневосточная военная операция", - сказала она. По мнению историка, "самое опасное в нем, что он не раскрывает полностью приоритеты исторической памяти об этом очень важном для понимания дня сегодняшнего события".

Малышева обратила внимание на то, что "проблемы, которые со всей очевидностью проявились в канун Второй мировой войны и стали предпосылкой к военной операции, уходят корнями в начало XX века". "Русско-японская война, объективно сложившаяся ситуация и аннексия Курил, Сахалина со стороны Японии, и оккупация Японией Дальневосточного региона уже в ходе Гражданской войны, <...> и та политика, которую вела милитаристская Япония, конечно, подталкивала к военным действиям", - добавила она.

"Мы должны отдавать себе отчет, что Япония готовилась к войне, и был разработан план военных действий против Советского Союза, и нельзя это сбрасывать со счетов. В противном случае не будут понятны причины нашей дальневосточной военной операции, - подчеркнула Малышева. - Жертвой агрессии стал Китай, который потерял также миллионы людей".

Историк подчеркнула, что сами ветераны считают дальневосточную операцию завершением Великой Отечественной войны, они "понимают суть, смысл нашей дальневосточной Победы". "Так почему же мы теряем здесь свою идентичность, свою мировоззренческую позицию в понимании места Советского Союза в завершении Великой Отечественной [войны] и Второй мировой войны, сводя это только к союзническим обязательствам?" - задала вопрос она.

"Мне кажется, в 80-летие Победы мы должны смело обозначить себе и всему миру эти исторические приоритеты. Тогда очень многое открывается и становится ясно в дне сегодняшнем, - подчеркнула Малышева. - И конечно, то, что стремительная операция в Маньчжурии уберегла весь мир от бактериологической войны, и вообще то, что Советский Союз инициировал созыв Хабаровского процесса над японскими милитаристами, разработчиками бактериологической войны, и то, что потом были приняты международные акты, которые не допускают бактериологическую угрозу, которые, к сожалению, сегодня отчасти уже нарушаются, - это тоже очень важный итог Второй мировой войны и нашей дальневосточной победы".

Полный текст интервью будет опубликован на сайте ТАСС в 12:00 мск.