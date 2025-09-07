Французы должны заставить Эмманюэля Макрона прекратить это безумие, заявил лидер партии "Патриоты"

ПАРИЖ, 7 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин вернул "к реальности" французского лидера Эмманюэля Макрона своим высказыванием об отправке европейских войск на Украину. Об этом заявил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

"Он (Путин - прим. ТАСС) ясно дал понять, что произойдет дальше. Франции необходимо прекратить все это. Французы должны заставить Макрона прекратить это безумие. Ни одного солдата, никакого оружия, ни одного евро на войну, пока не стало поздно", - сказал Филиппо в эфире своего канала на платформе YouTube.

Он также подчеркнул, что Европейский союз занимается "провокациями" и после заявления Путина "коалиция желающих" должна сделать выбор между продолжением конфликта и скорейшим мирным урегулированием.

На пресс-конференции во время встречи "коалиции желающих" в Париже 4 сентября президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что 26 входящих в коалицию государств подтвердили готовность участвовать в отправке военного контингента на Украину после установления перемирия или мира в этой стране. Макрон отказался перечислить эти страны и назвать даже примерную численность международного контингента, который коалиция планирует размещать на территории Украины, чтобы "не раскрывать карты" для России. Впоследствии на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) 5 сентября Владимир Путин заявил, что войска НАТО, появившись на Украине, станут законными целями для российской армии.