В течение дня аэропорт планировал принимать и отправлять только внутренние рейсы сообщением с Тель-Авивом и Хайфой

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 сентября. /ТАСС/. Израильские медики оказывают помощь нескольким пострадавшим после падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) рядом с аэропортом Рамон близ города Эйлат на юге страны.

Как сообщила национальная служба скорой помощи, по меньшей мере один человек - 50-летний мужчина - получил легкие осколочные ранения конечностей. Еще несколько человек обратились за помощью из-за состояния шока.

Ранее израильская армия сообщила, что возле аэропорта Рамон упал беспилотник, запущенный из Йемена. По данным военных, сирены воздушной тревоги в данном случае не сработали, по факту случившегося проводится проверка. Масштаб разрушений не уточняется.

В течение дня аэропорт Эйлата планировал принимать и отправлять только внутренние рейсы сообщением с Тель-Авивом и Хайфой.

Беспилотники и баллистические ракеты регулярно запускают в сторону Израиля мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах", контролирующего часть Йемена. Ранее в воскресенье израильские военные сообщали о перехвате трех БПЛА, летевших с йеменской территории.