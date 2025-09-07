Шор: парламентские выборы в Молдавии уже проходят нечестно

Лидер оппозиционного блока "Победа" отметил, что в последние два года в республике закрылось 16 оппозиционных телеканалов

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Предстоящие 28 сентября парламентские выборы в Молдавии уже проходят нечестно, так как к выборам не были допущены главные оппозиционные силы страны. Об этом заявил лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"К сожалению, очевидно, что они (выборы - прим. ТАСС) будут нечестными. Они уже идут нечестно, потому что к выборам не был допущен главный оппозиционный блок страны - блок "Победа". К выборам не был допущен ряд партий, которые тоже являются теми, кого выбирают люди", - сказал он.

Шор отметил, что в последние два года в республике закрылось 16 оппозиционных телеканалов, а в последний год власти особо активизировались и с их подачи проводятся "десятки, сотни обысков, арестов оппозиционных лидеров".

"Был вынесен незаконный приговор Евгении Гуцул, главе Гагаузии. Все это власть делает для того, чтобы попробовать сохранить хоть как-то свой результат. Они считают, что они запугают этим политиков, оппозицию и, соответственно, уже и народ" - пояснил политик.

Эта избирательная кампания, как и прошлогодние президентские выборы, проходит довольно сложно для оппозиции, которая лишена доступа к СМИ и подвергается гонениям. От выборов был отстранен популярный в республике оппозиционный блок "Победа", который критикует политику конфронтации с Москвой действующего правительства. Критикующие власть политики и общественные деятели заявляют, что подвергаются давлению со стороны правоохранительных органов.

Согласно опросам общественного мнения, прозападная правящая Партия действия и солидарности (ПДС) может не сохранить большинство в парламенте, и будущее правительство будет коалиционным. В оппозиции к ПДС выступает Патриотический избирательный блок, созданный вокруг Партии социалистов, в который вошли партии "Сердце Молдовы", "Будущее Молдовы" и Партия коммунистов. В парламент также может пройти прозападный блок "Альтернатива", который составили "Движение национальной альтернативы", Партия развития и объединения Молдавии, партия "Гражданский конгресс". Шансы есть также у "Нашей партии".