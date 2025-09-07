Лидер оппозиционного блока "Победа" заявил, что точка кипения у людей уже близко

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Полиция Молдавии тотально блокирует попытки людей устроить массовые протесты против правящего режима, но точка кипения уже близко. Об этом заявил лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума.

"Что бы власти ни запретили, у оппозиции всегда будет право на протест. Народ выходит и сегодня на протесты. Да, не получается сделать массовыми, потому что полиция тотально блокирует любые попытки людей собраться в одном месте. Просто по беспределу блокируют, арестовывают. Но точка кипения, она где-то близко", - сказал Шор.

Как подчеркнул политик, когда настанет эта точка кипения, действующим властям уже не поможет ни полиция, ни армия. "Потому что народ устал. Народ устал от западного режима, народ устал от профашистского отношения к своим гражданам. И сегодня мы где-то близки к тому, чтобы действительно народ смог сказать свое «нет» действующим, скажем так, властям", - заявил Шор.

Ранее Шор указывал, что молдавская полиция по указанию президента Майи Санду и ее правящей Партии действия и солидарности незаконно задержала несколько десятков оппозиционеров, которые вышли на антиправительственные протесты во время визита лидеров Германии, Франции и Польши, которые приехали поддержать Санду и ее партию перед предстоящими 28 сентября выборами в парламент.

Массовые акции протеста с требованием отставки Санду и правительства проходят в Молдавии не первый год. Они начались в 2022 году, когда народ возложил на власти ответственность за стремительный рост цен и уровня бедности в стране, коррупцию, милитаризацию страны вопреки прописанному в конституции нейтралитету. В ответ Санду обвинила оппозицию в подготовке госпереворота, полиция разогнала протесты и снесла палаточный городок протестующих у парламента, власти закрыли 16 телеканалов и более 50 СМИ, которые предоставляли слово оппозиции.