Шор: "Победа" поддержит всю оппозицию на выборах в Молдавии

Лидер оппозиционного блока заявил, что его команда собирается не дать победить нынешним властям

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Главной миссией оппозиционных сил Молдавии на парламентских выборах 28 сентября является снос режима президента страны Майи Санду и ее правящей Партии действия и солидарности (ПДС). Об этом заявил лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума.

"Мы изначально понимали, что власть боится блока «Победа», власть будет делать все, чтобы блок «Победа» не был зарегистрирован. Поэтому мы заявляли, что сегодня наша главная миссия - это снос режима Санду. Кого конкретно и как именно, мы еще дискутируем с коллегами, обсуждаем, как правильно поступить. Но главная цель сегодня - снести режим Санду", - сказал политик.

Шор подчеркнул, что его блок "Победа", который был отстранен от предстоящих выборов, будет поддерживать всю оппозицию, для того, чтобы не дать победить нынешним властям республики. "Да, мы потом разберемся с нашими политическими целями и задачами - досрочные выборы и так далее - у нас есть свои планы. Но сегодня наша задача - снести режим Санду, и мы должны этому помочь", - пояснил Шор.

Как свидетельствуют опросы общественного мнения, ПДС может не сохранить большинство в парламенте, и будущее правительство может быть коалиционным. Среди оппонентов ПДС - выступающий за восстановление отношений с Россией Патриотический блок, который сформирован вокруг Партии социалистов, а также блок "Альтернатива", который поддерживает проевропейскую политику, но критикует антироссийский курс Санду. В парламент, согласно опросам, также пройдет "Наша партия" во главе с бывшим мэром города Бельцы Ренато Усатым.

Блок "Победа" также выступал за восстановление отношений с РФ. Его обвинили в связях с объявленной ранее незаконной партией "Шор". На лидеров блока и других оппозиционных партий были заведены уголовные дела. Перед выборами в Молдавии были закрыты предоставлявшие площадку оппозиции телеканалы и информационные порталы.