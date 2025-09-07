Это цена дружбы с Европой, отметил лидер оппозиционного блока "Победа" И

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Молдавия не готова к отопительному сезону зимой из-за высокой стоимости газа, это стало ценой дружбы с Европой. Об этом заявил лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

На вопрос о том, готова ли республика к зиме в преддверии отопительного сезона, когда цены на газ в Молдавии растут и возникает дефицит энергоресурсов, Шор ответил отрицательно. "Конечно, нет. Последние годы цены выросли в 5-6-7 раз. Это цена дружбы с Европой, которую граждане платят из своего кармана. По сути, граждане оплачивают из своего кармана прихоть действующего режима. А это действительно огромные суммы денег для людей, непосильные на сегодняшний день", - сказал политик.

При этом Шор считает, что результаты выборов в парламент 28 сентября могут решить энергетическую проблему в республике. "Если выборы пройдут позитивно, то, наверное, еще будет время эту ситуацию подправить. Если, не дай Бог, [президент Майя] Санду выиграет эти выборы, то народ опять будет нищий, бедный и без возможности платить за потребление энергоресурсов", - подчеркнул он.

Молдавия переживает энергетический кризис после прихода к власти Санду и ее правящей Партии действия и солидарности, которые взяли курс на разрыв отношений с Россией. В 2021 году тарифы на газ увеличились в семь раз, что привело к инфляции, которая превысила 30% в годовом исчислении, и спровоцировало акции протеста. В этой ситуации правительство заявило, что избавилось от зависимости от "Газпрома", и засекретило от населения закупочные цены на газ. Со своей стороны, "Газпром" прекратил поставки в Молдавию с начала января 2025 года после истечения соглашения о транзите российского газа через украинскую территорию и отказа Кишинева урегулировать проблему долга за потребленное топливо.

Оппозиция возлагает ответственность за кризис на прозападное правительство, которое взяло курс на конфронтацию с Россией и разрыв отношений с "Газпромом". Противники власти заявляют, что на европейских биржах Молдавия покупает сегодня все тот же российский газ, но через многочисленных посредников и дороже. Газотранспортную систему страны передали под управление румынской компании "Вестмолдтрансгаз". Результатом этого решения стало увеличение тарифа на транспортировку газа.