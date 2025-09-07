Пока неизвестно, продадут ли Эрику Принсу такие "стратегические активы"

ЛОНДОН, 7 сентября. /ТАСС/. Основатель одной из крупнейших американских ЧВК Blackwater Эрик Принс заинтересован в покупке украинских компаний, производящих беспилотники. Об этом сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на источники.

"Эрик собирается купить компании, производящие беспилотники, - сказал собеседник издания. - Продадут ли их, [непонятно]. Для украинцев эти компании теперь являются стратегическими активами".

30 августа газета The Daily Telegraph проинформировала, что президент США Дональд Трамп ведет переговоры с европейскими странами о возможности отправки сотрудников американских ЧВК на Украину для обеспечения "гарантий безопасности". Предполагается, что сотрудники ЧВК будут заниматься строительством фортификационных сооружений и новых военных баз, а также защищать интересы американского бизнеса на Украине.