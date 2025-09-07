Лидер оппозиционного блока "Победа" призвал сделать все, чтобы мы сохранили гагаузскую идентичность

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Оппозиция Молдавии видит, что права Гагаузской автономии республики не соблюдаются достаточно давно, а Кишинев предпринимает шаги для ликвидации автономии. Об этом заявил лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Это регион, чьи права не соблюдаются уже достаточно давно, и на сегодняшний день мы четко понимаем и видим, что власти хотели ликвидации Гагаузской автономии. Какие действия они предпримут, сегодня сложно сказать. Есть много разных юридических путей и моментов, которые можно сделать. Но необходимо сделать все, чтобы мы сохранили ту гагаузскую идентичность, которая была. И мы это сделаем", - сказал Шор.

Политик подчеркнул, что власти Молдавии незаконно посадили в тюрьму главу Гагаузии Евгению Гуцул и лишили регион полномочий.

"Сегодня действительно надо говорить в целом о ситуации в Гагаузии, потому что Гагаузия - это пророссийский регион, это регион, который говорит на русском языке", - отметил Шор и добавил, что сегодня многое, в том числе судьба Гагаузии, будет зависеть от выборов в парламент 28 сентября, которые "являются тоже очень важной точкой".

5 августа суд Молдавии приговорил главу Гагаузии Гуцул к семи годам тюрьмы якобы за нарушения при финансировании оппозиционной партии "Шор". Спустя два дня Народное собрание (парламент) и Исполнительный комитет Гагаузии опубликовали совместную резолюцию, в которой назвали преследование Гуцул правоохранительными органами Молдавии попыткой "ликвидации реальной автономии региона и подавления воли его населения".

Как отмечается в заявлении, власти автономии намерены проинформировать о разжигающемся конфликте с руководством Молдавии ООН, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, Парламентскую ассамблею Совета Европы, Европарламент и правительства России, Турции, Китая, Индии и США. Кроме того, в регион будут приглашены наблюдатели от правозащитных организаций для мониторинга соблюдения прав человека, прав национальных меньшинств и обеспечения верховенства права "в условиях политического кризиса в Молдавии".