Системы ПВО Украины пытались сбить дроны, направленные на военные объекты украинской инфраструктуры, отметил Спиридон Килинкаров

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Пожар в здании правительства Украины мог быть только результатом непрофессиональной работы системы ПВО в украинской столице. Об этом заявил ТАСС экс-депутат Верховной рады, эксперт движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров.

"На Украине около 8 систем ПВО Patriot, которые защищают в основном два города: Одессу и Киев. Две системы ПВО защищают Одессу, в основном портовую инфраструктуру, а шесть защищают правительственный квартал города Киева. Я думаю, что пожар в кабмине связан с непрофессиональной работой систем ПВО на Украине, которые пытались сбить дроны, направленные на военные объекты украинской инфраструктуры", - сказал эксперт.

Ранее сообщалось о пожаре в здании правительства Украины, огонь охватил более 1 тыс. кв. м. В тушении пожара принимали участие более 400 спасателей, а также около 100 единиц техники, включая вертолеты.

В Минобороны России 7 сентября сообщили, что ВС РФ нанесли массированный удар по объектам производства, хранения и запуска БПЛА, военным авиабазам, по промышленному предприятию "Киев-67" и логистической базе в Киеве. В Минобороны отметили, что "цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены".