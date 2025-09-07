По словам премьер-министра Венгрии, речь может идти о разделении Украины на российскую, западную и демилитаризованную зоны

БУДАПЕШТ, 7 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что Украина как государство будет фактически разделена между Россией и Западом в результате текущего конфликта. Соответствующее заявление он сделал в ходе мероприятия правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз".

"Украина будет разделена между Россией и Западом, и это реальность, которая теперь принимается всеми", - сказал Орбан, его слова в X привел венгерский журналист Чаба Тот.

По словам Орбана, речь может идти о разделении Украины на российскую, западную и демилитаризованную зоны.