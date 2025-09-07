Палестинское движение объявило, что согласно обсудить освобождение всех заложников в обмен на окончание войны

КАИР, 7 сентября. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС объявило, что готово незамедлительно вернуться к переговорам о прекращении огня в секторе Газа и об освобождении всех удерживаемых там заложников. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале радикалов.

"ХАМАС готов немедленно сесть за стол переговоров и обсудить освобождение всех заложников в обмен на окончание войны, выход израильских военных из Газы и формирование там независимого палестинского правительства, которое незамедлительно приступит к работе", - говорится в сообщении. Руководство движения также подтвердило, что Вашингтон через посредников "передал свое видение соглашения о прекращении огня" в Газе, и подчеркнуло, что ХАМАС "приветствует любые инициативы, нацеленные на прекращение агрессии" в анклаве.

Радикалы также потребовали "гарантий того, что Израиль будет выполнять обязательства в рамках будущего соглашения", и подчеркнули, что находятся "в постоянном контакте с посредниками и вместе с ними работают над выработкой всеобъемлющего соглашения" по Газе.

Ранее 7 сентября президент США Дональд Трамп потребовал от ХАМАС принять его условия урегулирования конфликта в секторе Газа и подчеркнул, что это "последнее предупреждение".

Накануне, 6 сентября, неназванный представитель движения сообщил телеканалу Al Arabiya, что радикалы не ведут переговоры с Вашингтоном по поводу урегулирования конфликта в секторе Газа, опровергнув тем самым более ранние заявления президента США о контактах его администрации с ХАМАС.

В марте израильская армия возобновила боевые действия в секторе, прервав установленный в январе режим прекращения огня. В ходе нескольких раундов переговоров при посредничестве Катара, Египта и США стороны конфликта не смогли определить условия нового соглашения. 8 августа военно-политический кабинет Израиля одобрил план по взятию под контроль всей территории города Газа и расширению операции в палестинском анклаве. 18 августа ХАМАС положительно ответил на предложение посредников о прекращении огня, документ был передан Израилю. Позже министр обороны еврейского государства Исраэль Кац утвердил план захвата города Газа, а 21 августа предложенную стратегию одобрил и премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху. По данным израильской стороны, радикалы продолжают удерживать в Газе 20 живых заложников и 28 тел погибших пленников.