Тема встречи будет посвящена угрозам многополярному мироустройству и общему ответу объединения на тарифы и санкции США

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 сентября. /ТАСС/. По инициативе президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы будет проведен внеочередной саммит БРИКС, он пройдет в формате видео-конференц-связи (ВКС) и будет посвящен теме угроз многополярному мироустройству и общему ответу объединения на тарифы и санкции США. Как заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российский лидер Владимир Путин примет участие во встрече.

Также подтверждено участие в саммите председателя КНР Си Цзиньпина и президента ЮАР Сирила Рамапосы. Индию представит министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар.

Итоги июльского саммита в Рио-де-Жанейро

Бразилия председательствует в БРИКС с 1 января. С 6 по 7 июля в Рио-де-Жанейро проходил ежегодный саммит объединения, в котором президент РФ принимал участие по видеосвязи, а российскую делегацию на месте представлял глава МИД Сергей Лавров. Открывая саммит, бразильский лидер раскритиковал решение НАТО повысить военные расходы, призвал участников конфликта на Украине к углублению прямого диалога ради установления мира. Путин в ходе своего выступления подчеркнул, что БРИКС уже существенно превосходит Группу семи (G7) по экономике, а расчеты в национальных валютах между странами объединения растут.

По итогам встречи члены блока приняли совместную декларацию, в ней они осудили односторонние экономические санкции, в том числе вторичные. Бразилия передала председательство в сообществе Индии (с 1 января 2026 года).

Как сообщала бразильская газета O Globo, в руководстве южноамериканской республики по окончании саммита БРИКС хотели сосредоточиться на подготовке к 30-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-30), которая пройдет в ноябре в бразильском Белене (штат Пара на севере страны). Однако в заключительный день саммита БРИКС, 7 июля, президент США Дональд Трамп анонсировал 10-процентные пошлины в отношении стран, поддерживающих блок.

От июля к сентябрю: путь к внеочередному саммиту

Вслед за Трампом пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что в американской администрации считают, что БРИКС хочет подорвать интересы США. На итоговой пресс-конференции после саммита Лула да Силва назвал безответственными угрозы лидера США ввести тарифы в отношении партнеров объединения. После этого 9 июля Трамп объявил, что Соединенные Штаты введут таможенные пошлины на товары из Бразилии в размере 50% с 1 августа.

В течение июля глава бразильской администрации обещал зеркально ответить на тарифы США, однако позже выразил надежду, что Вашингтон пересмотрит свое решение по итогам двусторонних переговоров с участием вице-президента Бразилии Жералду Алкмина. Бразильской делегации в итоге удалось добиться отмены тарифов на ряд товаров: в Вашингтоне приняли решение не облагать пошлинами целлюлозу, комплектующие самолетов, редкоземельные металлы и апельсиновый сок. В то же время на мясную и кофейную продукцию - важнейшие статьи бразильского экспорта в США - пошлины в размере 50% были введены.

В результате 13 августа Лула да Силва объявил о созыве внеочередного саммита БРИКС в формате ВКС, чтобы обсудить укрепление экономических отношений со странами блока в ответ на действия США. Как сообщала бразильская газета Valor Econ mico, работу по подготовке встречи возглавил главный советник президента Селсу Аморим.

Повестка саммита

В ходе подготовки к саммиту депутат Конгресса Бразилии Реймонт Отони в интервью ТАСС заявил, что встреча будет представлять собой дискуссию, члены блока будут обсуждать экономическое и политическое взаимодействие. Законодатель также подтвердил, что президент Бразилии будет отстаивать необходимость общей реакции сообщества на угрозы Соединенных Штатов. По словам Отони, БРИКС "бросает вызов гегемонии" США, поэтому Трамп "начал торговую войну" против его членов. Депутат также отметил, что участие Путина подчеркнет высокий статус саммита и уровень принятых на нем решений.

При этом ряд бразильских экспертов считает, что еще одной темой для обсуждений может стать усиление военного присутствия США в Карибском бассейне вблизи берегов Венесуэлы. Агентство Reuters сообщало, что три эсминца Военно-морских сил США были направлены в сторону Боливарианской Республики "для проведения операций по борьбе с наркокартелями".

Как указал в беседе с ТАСС профессор Федерального университета Рио-де-Жанейро (UFRJ) Эден Перейра, Бразилия хочет добиться на саммите осуждения действий США, поскольку ее руководство "запугивают отправкой американских кораблей" с целью новой блокады Венесуэлы под ложным предлогом борьбы с незаконным оборотом наркотиков в регионе. По словам эксперта, саммит может оказаться попыткой "оказать политическое давление на США". Депутат Отони также назвал действия США угрозой не только Венесуэле, но и всем странам Латинской Америки. Он убежден, что члены БРИКС должны вместе осудить приближение ВМС США к территориальным водам Венесуэлы.

Наконец, третьей темой переговоров с подачи Бразилии может стать переориентация ее экспорта в страны блока с целью снизить воздействие тарифов США на экономику страны. В частности, политолог Роберту Сантус сообщил ТАСС, что часть бразильских товаров, в отношении которых действуют пошлины США, действительно может быть перенаправлена в страны БРИКС. Аналитик также выразил уверенность, что Бразилия будет и дальше укреплять единство блока в ответ на агрессивные действия Белого дома. По мнению Сантуса, нынешний период взаимоотношений членов БРИКС с Соединенными Штатами будет непростым, однако именно в этой ситуации перед сообществом появляется ряд новых возможностей для дальнейшего развития.