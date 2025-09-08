По его итогам не планируют совместного заявления, пишет агентство со ссылкой на источники в правительстве Бразилии

НЬЮ-ЙОРК, 8 сентября. /ТАСС/. Онлайн-саммит стран БРИКС, который начнется 8 сентября около 15:00 мск, продлится несколько часов, по его итогам не предполагается совместного заявления. Об этом со ссылкой на источники в правительстве Бразилии сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, выступления будут закрыты для прессы, каждый лидер самостоятельно примет решение, публиковать ли отдельные заявления для СМИ.

Внеочередной саммит объединения в формате видео-конференц-связи, созванный по инициативе руководства Бразилии, будет посвящен обсуждению угроз многополярности и ответа БРИКС на тарифные меры и санкции США, отмечает Bloomberg.

Ранее пресс-служба президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы объявила, что внеочередной онлайн-саммит БРИКС начнется в 09:00 по времени столичного округа Бразилиа (15:00 мск). Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме подтвердил, что российский лидер Владимир Путин примет участие в саммите. Также подтверждено участие председателя КНР Си Цзиньпина и президента ЮАР Сирила Рамапосы. Индию будет представлять министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар.