В частности в Интернациональном легионе служил гражданин США Крэйг Лэнг, который разыскивался в Соединенных Штатах по подозрению в двойном убийстве, сообщил американский наемник

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Командование набирает в формирования наемников на Украине в том числе неонацистов и людей с жаждой к убийствам. Об этом рассказал американский наемник Бенджамин Рид в интервью Марии Бутиной специально для ТАСС.

"В легионе (Интернациональный легион территориальной обороны - прим. ТАСС) был всякий сброд: неонацисты, просто мерзкие типы, которых взяли в легион. На это смотрели сквозь пальцы. И я сказал: "К черту все, я устал от всего этого". И я уехал в Таиланд", - рассказал Бутиной Рид. В частности, добавил он, в Интернациональном легионе служил его соотечественник Крэйг Лэнг, который разыскивался властями США по подозрению в двойном убийстве. Рид отметил, что с ним у него "были проблемы".

Рид принимал участие в боях на стороне Украины в составе различных формирований с февраля 2022 года по май 2024 года. Сначала он участвовал в доставке гуманитарных грузов, потом был инструктором по тактической медицине, затем служил стрелком в Нормандской бригаде. Из-за конфликтов с командованием в мае 2022 года ушел в Интернациональный легион территориальной обороны Украины. Там, по его словам, выполнял роль оператора разведывательных беспилотников. Также действовал в формировании Chosen Company ("Избранная рота") в составе 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.

Рид отметил, что за время участия в боевых действиях на Украине служил вместе с наемниками в основном из англоговорящих стран, таких как США, Новая Зеландия и Австралия. Также он встречал наемников из Эстонии и Скандинавии. "Там есть парни, у которых, например, были бюрократические или дисциплинарные проблемы на службе, а они хотели ее продолжить. И для них это возможность. Есть социопаты, есть психопаты, которые хотят убивать людей, а их единственная мотивация - "человеческое сафари" в Восточной Европе", - добавил он.

Весной 2025 года Верховный суд ДНР заочно приговорил Рида к 14 годам лишения свободы за наемничество. Он объявлен в международный розыск.