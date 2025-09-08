Сийярто: ухудшение отношений с Киевом происходит по вине украинской стороны

Украина отнимает права у венгерского меньшинства, проживающего в Закарпатье, заявил министр иностранных дел Венгрии

БУДАПЕШТ, 8 сентября. /ТАСС/. Ухудшение двухсторонних отношений между Венгрией и Украиной происходит по вине Киева и во многом связано с правами этнических венгров, проживающих в Закарпатье. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на совместной пресс-конференции с главой МИД Израиля Гидеоном Сааром.

"[Происходит] постоянное ухудшение отношений между Украиной и Венгрией, и в этом случае ответственность должна нести Украина. Очевидно, что не Венгрия отняла права у украинцев, проживающих в Венгрии, а украинское государство отнимает права у венгерского меньшинства, проживающего в Закарпатье", - сказал Сийярто, отметив, что Киев "должен нести ответственность за эти действия".

Будапешт уже давно обвиняет Киев в нарушении прав венгерского меньшинства в Закарпатье, в частности их права на использование родного языка в сфере культуры и образования. Правительство Венгрии неоднократно предупреждало, что не допустит вступления Украины в Евросоюз до тех пор, пока эти проблемы не будут решены.