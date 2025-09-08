Для Евросоюза антикоррупционный закон оказался важнее, отметил министр иностранных дел Венгрии

БУДАПЕШТ, 8 сентября. /ТАСС/. Евросоюз не заинтересован в решении проблем закарпатских венгров, проживающих на территории Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после встречи с главой МИД Израиля Гидеоном Сааром.

"Проблема в том, что для Европейского союза антикоррупционный закон оказался важнее (речь идет о давлении на украинские антикоррупционные ведомства - прим. ТАСС). Судьба закарпатских венгров их совершенно не интересует", - сказал он.

Глава МИД Венгрии отметил, что эту информацию передал ему "комиссар по вопросам расширения" ЕС. По словам главы дипведомства, это было "ясно заявлено", в то время как Будапешт выступает "за постоянный диалог".

Ухудшение отношений между Киевом и Будапештом происходит исключительно по вине украинской стороны, отметил Сийярто.