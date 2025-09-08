Макрон призвал к политическому решению палестинского конфликта

Президент Франции осудил теракт, который произошел в Восточном Иерусалиме

ПАРИЖ, 8 сентября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате теракта в Иерусалиме и призвал к политическому урегулированию израильско-палестинского конфликта. Об этом он написал в X.

"Франция самым решительным образом осуждает теракт, который только что произошел в Восточном Иерусалиме. Я выражаю свои искренние соболезнования семьям жертв и всему израильскому народу", - написал Макрон.

"Спираль насилия должна быть прервана. Только политическое решение позволит восстановить мир и стабильность для всех в регионе", - добавил он.

Стрельба произошла на шоссейной развязке на северной окраине Иерусалима. Огонь велся по пассажирскому автобусу. Стрелявших было двое, оба они нейтрализованы, сообщал портал Ynet. Согласно последним данным, в результате нападения погибли шесть человек, еще 12 пострадавших госпитализированы.