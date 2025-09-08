Саммит БРИКС продлился 1,5 часа

Стороны обсудили активизацию экономического партнерства в ответ на тарифные меры США

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 сентября. /ТАСС/. Внеочередной саммит БРИКС в формате видео-конференц-связи, созванный по инициативе Бразилии, завершился. Встреча лидеров сообщества продлилась 90 минут, стороны обсудили активизацию экономического партнерства в ответ на тарифные меры США.

Как сообщила пресс-служба президента Бразилии, объединение БРИКС "подтвердило свою приверженность сохранению и укреплению многосторонности, а также реформированию международных институтов".

"Встреча также послужила поводом для обмена мнениями о том, как противостоять рискам, связанным с возобновлением односторонних мер, в том числе в международной торговле, и о том, как расширить механизмы солидарности, координации и торговли между странами БРИКС", - говорится в заявлении.