Субраманьям Джайшанкар отметил необходимость справедливой и прозрачной экономической практики, которая бы приносила пользу всем

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 сентября. /ТАСС/. Группа БРИКС может подать пример содействия устойчивой торговле, если проанализирует и решит проблему торгового дисбаланса в отношениях между странами-членами. Об этом заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар, выступая на саммите БРИКС по видео-конференц-связи.

"Миру необходимы конструктивные и основанные на сотрудничестве подходы для содействия устойчивой торговле. Повышение барьеров и усложнение транзакций не помогут, как и увязка торговых мер с неторговыми вопросами. Сама БРИКС может подать пример, проанализировав торговые потоки между своими государствами-членами. Что касается Индии, то некоторые из наших самых больших дефицитов связаны с партнерами по БРИКС, и мы настаиваем на скорейшем решении этой проблемы. Мы надеемся, что это понимание станет частью выводов сегодняшней встречи", - сказал он.

По словам Джайшанкара, современное положение дел в мире "вызывает искреннюю обеспокоенность" из-за разрушительных последствий пандемии COVID-19, крупных конфликтов на Украине и на Ближнем Востоке, нестабильности торговых и инвестиционных потоков, экстремальных климатических явлений и заметного замедления реализации повестки дня в области устойчивого развития.

"Члены БРИКС представляют собой самые разные общества, которые, тем не менее, глубоко затронуты этими событиями", - указал министр, подчеркнув, что "сегодня основное внимание уделяется стабилизации международной экономики и мирового порядка, но не менее важно обратить внимание на продолжающиеся конфликты, не в последнюю очередь потому, что они напрямую влияют на развитие цепочек поставок". "Очевидным путем для нас является скорейшее прекращение военных действий и проведение дипломатических переговоров для обеспечения долгосрочного решения", - добавил он.

"Мир как единое целое стремится к стабильной и предсказуемой среде для торговли и инвестиций. В то же время крайне важно, чтобы экономическая практика была справедливой, прозрачной и приносила пользу всем. В условиях множественных потрясений наша цель должна заключаться в том, чтобы доказать свою состоятельность в условиях подобных потрясений. Это означает создание более устойчивых, надежных и коротких цепочек поставок. Также крайне важно демократизировать производство и стимулировать рост в различных географических регионах. Прогресс в этом направлении будет способствовать региональной самодостаточности и снимет беспокойство в периоды неопределенности", - сказал Джайшанкар.

Глава МИД Индии также выступил за необходимость реформирования многосторонней мировой системы в целом, ООН и ее Совета Безопасности, в частности. "В БРИКС позитивно оценили необходимость реформ, и мы ожидаем, что вместе страны-члены станут мощным голосом за долгожданные перемены", - констатировал он.