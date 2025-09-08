Президент Египта выступил 8 сентября на онлайн-саммите БРИКС

КАИР, 8 сентября. /ТАСС/. Страны БРИКС должны поддержать право палестинцев на создание собственного независимого государства. С соответствующим призывом выступил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

"Я призываю всех участников саммита 8 сентября признать законное право палестинского народа на создание своего независимого государства в границах 1967 года и со столицей в Восточном Иерусалиме", - заявил ас-Сиси, выступая на онлайн-саммите стран БРИКС. Текст речи египетского лидера распространила его канцелярия.