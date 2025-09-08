Лукаш Ястржембский подчеркивает, что президент РФ "закрепил геополитическое единство" Москвы и Пекина

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин за годы специальной военной операции одержал несколько геополитических побед. Такое мнение выразил колумнист польского еженедельника Myśl Polska Лукаш Ястржембский.

"Владимир Путин благодаря умелым переговорам, прежде всего с президентом США Дональдом Трампом, выработал новую геополитическую схему, которая в сложившейся ситуации наиболее выгодна Российской Федерации", - пишет колумнист.

Ястржембский подчеркивает, что Путин "закрепил геополитическое единство" Москвы и Пекина. И это не единственная победа российского лидера. Умелая внешняя политика усилила значение ШОС и БРИКС. Это сотрудничество выгодно отличается от Европейского союза, "запутавшегося в собственных противоречиях", и от все более сосредоточенных на себе США.

В интересах Польши поддерживать хорошие отношения со всеми своими соседями, включая Россию, считает Ястржембский. "Если мы хотим в будущем по-настоящему улучшить польско-российские отношения, мы должны наблюдать за Российской Федерацией и пытаться определить происходящие в ней процессы", - пишет колумнист, призывая не поддаваться общей тенденции считать злом все, что связано с Россией.

В новость внесена правка (18:28 мск) - передается с уточнением фамилии в первом абзаце и далее по тексту, верно - Ястржембский.