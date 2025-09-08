Президент Ирана предложил БРИКС создать общий механизм борьбы с санкциями Запада

Масуд Пезешкиан отметил, что мир должен отказаться от использования таких инструментов, как экономические санкции, чтобы восстановить веру стран в справедливый многополярный мир

ТЕГЕРАН, 8 сентября. /ТАСС/. Президент Ирана Масуд Пезешкиан, выступая на онлайн-саммите стран БРИКС, предложил странам-участницам создать общий механизм борьбы с односторонними западными санкциями и их последствиями.

"БРИКС мог бы разработать совместный механизм поддержки для защиты своих членов от незаконных санкций, чтобы экономики стран могли продолжать расти и развиваться без несправедливого политического давления", - приводит слова президента его пресс-служба.

По словам Пезешкиана, мир должен отказаться от использования таких инструментов, как экономические санкции, чтобы восстановить веру стран в справедливый многополярный мир, и БРИКС, ШОС могут сыграть ключевую роль в этом процессе.