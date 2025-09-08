Во Франции оппозиция подтвердила отказ от голосования за доверие премьер-министру

Глава парламентской фракции "Национальное объединение" Марин Ле Пен отметила, что ее партия готова войти в правительство, если она с союзниками получит большинство в парламенте

ПАРИЖ, 8 сентября. /ТАСС/. Представители оппозиционных партий правого и левого политического спектра в Национальном собрании (нижней палате парламента) Франции подтвердили, что не поддержат премьер-министра страны Франсуа Байру после его обращения и проголосуют против доверия правительству. Трансляция заседания ведется на сайте парламента.

"Этот момент знаменует собой конец агонии призрачного правительства, - заявила глава парламентской фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. - С этого момента какой смысл поддерживать правительство, которое не управляет?" Она подчеркнула, что сложившееся в настоящее время тяжелое положение в экономике и политике Франции стало "катастрофическим результатом пяти лет расточительного управления". "Роспуск парламента - это обязательный шаг", - добавила Ле Пен, заявив, что ее партия готова войти в правительство, если она с союзниками получит большинство в парламенте.

Состоящий с ее фракцией в коалиции глава "Союза правых за республику" Эрик Сьотти обвинил Байру в попытке через сегодняшнее голосование "уйти, прикрыв свою отставку вводящим в заблуждение заявлением, которое является отправной точкой для президентской кампании" 2027 года. Назвав премьера "пожарным-пироманом", Сьотти добавил, что ответственность за нынешнее положение несет и президент страны Эмманюэль Макрон, поэтому он не собирается доверяться ни Байру, ни президенту, чтобы "тушить разгоревшийся пожар". Сьотти закончил свою речь, сказав, что "французы хотят перемен", и его фракция вместе с фракцией Ле Пен готовит "замену власти".

Относительный нейтралитет среди правых продемонстрировал лишь глава фракции "Правые республиканцы" Лоран Вокье, который подтвердил, что дает своим однопартийцам полную свободу выбора во время голосования. Он добавил, что некоторые воздержатся, однако он сам проголосует за доверие правительству, "но без особого энтузиазма". Политик назвал мужественным решение премьера открыто заявить о проблемах, стоящих перед страной, и сообщил, что считает бесполезным очередную смену премьер-министра без новой программы.

Амбиции левых сил

Свое желание перенять бразды правления выразил и лидер социалистов в Нацсобрании Борис Валло, который в жестких выражениях раскритиковал политику Байру и Макрона. Он подчеркнул, что за счет простой констатации тяжелого положения в стране премьер не сможет "обратить свое поражение в победу". "Мы с сожалением вынуждены признать, что не можем доверять вам. Социалисты ответственно заявляют, что они готовы вместе с левыми и экологистами взять на себя управление страной", - сказал он.

Дальше всех пошел основатель левой партии "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, который, хотя и не выступал в парламенте, заявил в интервью газете Le Parisien, что для выхода из кризиса следует полностью обновить руководство страны вплоть до президента. "Оставаясь на посту после трех поражений на выборах, он (Макрон - прим. ТАСС) спровоцирует еще более взрывоопасную ситуацию, чем сегодня", - предостерег политик.

Голосование о доверии

В Национальном собрании проходит внеочередное заседание, по итогу которого депутаты должны будут проголосовать по вопросу доверия правительству. Выступивший перед депутатами глава правительства подчеркнул, что решение депутатов выразить недоверие правительству приведет к его отставке, "но не отменит реальность". Он напомнил о большом государственном долге в размере €3,4 трлн и подчеркнул, что если не изменить финансовую политику, к 2030 году его обслуживание будет обходиться стране более чем в €100 млрд, при том что уже в 2024 году эта цифра достигла €60 млрд.

Согласно предварительным данным, большинство парламентариев проголосуют против, что приведет к отставке текущего правительства и в перспективе может привести и к роспуску парламента, однако пока, как отмечают СМИ, Макрон не хочет прибегать к новым парламентским выборам, по итогам которых правая оппозиция в лице "Национального объединения" может еще сильнее укрепить свои позиции в этом законодательном органе.