ПАРИЖ, 8 сентября. /ТАСС/. Большинство депутатов Национального собрания Франции проголосовало против доверия правительству страны после программной речи премьер-министра Франсуа Байру, и теперь он подаст в отставку. Об этом сообщила председатель нижней палаты парламента Яэль Брон-Пиве.

"При 573 голосующих 558 проголосовали. За доверие проголосовали 194, против - 364. Национальное собрание не одобрило заявление о политике [правительства]. Премьер-министр должен передать президенту республики прошение об отставке правительства", - сказала она.

Ранее телеканал LCI сообщал со ссылкой на окружение Байру, что тот намерен подать прошение об отставке президенту во вторник утром, если не получит в парламенте достаточного количества голосов в поддержку. В ближайшие часы премьер-министр намерен провести совещание с членами кабмина в Матиньонском дворце.

25 августа Байру объявил, что вынесет 8 сентября на голосование в Национальном собрании вопрос о доверии правительству. Он обосновал свое решение кризисной экономической ситуацией, прежде всего продолжающимся ростом государственной задолженности. В июле он представил план по ограничению государственных расходов, в соответствии с которым экономия должна была составить почти 44 млрд евро в 2026 году. Среди прочего он заявил о намерении отказаться от повышения пенсий и других соцвыплат в 2026 году в попытке сдержать рост госдолга.

В ходе состоявшихся в понедельник слушаний представители оппозиции раскритиковали премьера, заявив, что политика последовательно сменявших друг друга правительств, а также президента страны Эмманюэля Макрона привела к нынешней ситуации. Представители Социалистической партии и "Национального объединения" при этом заявили о готовности сформировать новое правительство, тогда как депутаты от "Неподчинившейся Франции" выступили за отставку президента страны и намерены 9 сентября инициировать соответствующую процедуру в парламенте.