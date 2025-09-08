Французы устроили демонстрации возле мэрий из-за скорой отставки премьера

"Массовые гуляния" проходят под лозунгами "На дорожку!" и "Пока, Байру!"

ПАРИЖ, 8 сентября. /ТАСС/. Жители Франции организовали пикники и гулянья перед зданиями мэрий разных городов страны после того, как премьер-министр Франсуа Байру не смог заручиться поддержкой достаточного количества депутатов во время голосования о доверии правительству в Национальном собрании (нижней палате парламента) и теперь будет вынужден подать прошение об отставке. Об этом сообщает телеканал Public Senat.

Отмечается, что еще за несколько дней до голосования, когда СМИ уже писали о вероятной отставке премьера, в социальных сетях начали распространяться призывы к организации собраний перед мэриями. В результате "массовые гуляния" под лозунгами "На дорожку!" и "Пока, Байру!" прошли в Лионе, большое собрание было организовано перед мэрией Бреста.

"Эти "прощальные вечеринки" полны иронии и протеста. В то время, как премьер-министр пытается отстоять свое право на пребывание в должности перед Национальным собранием, эти собрания также отражают атмосферу всеобщего недоверия", - говорится в репортаже.

В соцсетях пользователи делятся кадрами со всех концов страны: люди ставят посреди улицы тенты и импровизированные буфеты, где разливают напитки и угощают закусками, запускают фейерверки и дымовые шашки, поют песни. По данным ассоциации Revolution Permanente, в Гренобле отпраздновать грядущую отставку премьера вышли более 500 человек, газета Ouest France сообщает о 300 демонстрантах в Нанте, десятки и сотни людей вышли на площади Гавра, Экс-ан-Прованса, Бордо, Лилля и многих других городов. В Лионе празднование перетекло в массовое шествие по улицам города с участием сотен людей, которые скандировали политические и антиполицейские лозунги, и в конченом счете полиция применила слезоточивый газ.

В Париже небольшие собрания состоялись возле некоторых окружных мэрий. В то же время "торжества" обошли стороной здание главной городской ратуши в IV округе французской столицы, рядом с которой были замечены крупные силы полиции, десятки полицейских машин были припаркованы вдоль дорог возле здания.

Недоверие правительству

8 сентября большинство депутатов Национального собрания (нижняя палата парламента) Франции проголосовали против доверия правительству страны после программной речи премьер-министра Франсуа Байру. По данным телеканала LCI, премьер намерен подать прошение об отставке президенту утром 9 сентября. В ходе состоявшихся в понедельник слушаний Байру указал на кризисную ситуацию в экономике страны, прежде всего за счет быстрого роста государственной задолженности. Он также защищал представленным им в июле план по ограничению государственных расходов, в соответствии с которым экономия должна была составить почти 44 млрд евро в 2026 году.

Представители оппозиции раскритиковали премьера, заявив, что политика последовательно сменявших друг друга правительств, а также президента страны Эмманюэля Макрона привела к нынешней ситуации. Представители Социалистической партии и "Национального объединения" при этом заявили о готовности сформировать новое правительство, тогда как депутаты от "Неподчинившейся Франции" выступили за отставку президента страны и намерены 9 сентября инициировать соответствующую процедуру в парламенте.