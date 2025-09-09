BFMTV: премьер Франции прибудет в полдень в Елисейский дворец для отставки

По данным телеканала, Франсуа Байру уже закончил подготовку текста прошения

ПАРИЖ, 9 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Франции Франсуа Байру прибудет в Елисейский дворец в полдень (13:00 мск), чтобы представить прошение об отставке президенту республики Эмманюэлю Макрону. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

"Около полудня", - приводит телеканал слова источника в окружении французского премьера, который, по его данным, уже закончил подготовку текста прошения. Тем не менее даже после того как президент примет отставку Байру и его правительства, министры продолжат исполнять свои обязанности до тех пор, пока глава государства не назначит нового премьера и тот не сформирует свой кабмин. Как сообщала ранее газета La Tribune, в Елисейском дворце рассчитывают, что президент определится с кандидатурой до 21 сентября и своей поездки в Нью-Йорк на сессию Генеральной Ассамблеи ООН.

В СМИ уже циркулируют различные варианты назначений на должность главы правительства. Так, среди кандидатов - преимущественно близких к президенту людей - называют нынешнего министра Вооруженных сил Франции Себастьена Лекорню, министра здравоохранения Катрин Вотрен, министра юстиции Жеральда Дарманена, министра экономики и финансов Эрика Ломбара, бывшего еврокомиссара и председателя Счетной палаты Пьера Московиси и главу регионального совета О-де-Франс Ксавье Бертрана. Также рассматривается вариант с назначением нынешнего председателя Национального собрания (нижней палаты парламента) Яэль Брон-Пиве из пропрезидентской партии "Ренессанс", которая во вторник в эфире радио RTL в ответ на соответствующий вопрос аккуратно заявила, что готова работать на благо страны на любой должности.

Впрочем, оппозиционные силы уже заявили о своих амбициях по формированию нового правительства, и в частности глава парламентской фракции "Национального объединения" Марин Ле Пен, по словам которой, председатель партии Жордан Барделла готов стать премьер-министром. Хотя во время дебатов о доверии правительству в понедельник она уточнила, что ее однопартийцы готовы пойти в правительство только если будут иметь большинство в Национальном собрании (нижней палате парламента), для чего потребовалось бы решение о его роспуске.

Глава партии "Экологисты" Марин Тонделье также после выражения недоверия кабмину Байру призвала Макрона принять лидеров левых сил перед назначением премьер-министра, а лидер Социалистической партии Оливье Фор напрямую заявил о готовности партии сформировать свое правительство. При этом социалисты даже подготовили альтернативный план экономии бюджета, который предусматривает сокращение расходов примерно на €22 млрд - вдвое меньше, чем предлагал Байру - и сокращение дефицита бюджета с нынешних 5,8% до 3% не к 2029 году, а к 2032 году.

В новость внесена правка (10:17 мск) - передается в связи с уточнением данных по экономии бюджета в пятом абзаце, верно - на €22 млрд.