Суд взял паузу для решения по выдаче ФРГ обвиняемого в подрыве "Севпотоков"

РИМ, 9 сентября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Суд Болоньи примет в ближайшие дни решение по запросу о выдаче Германии украинского гражданина Сергея Кузнецова, который обвиняется в подрыве трубопроводов "Северный поток" и был задержан в Италии. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил адвокат Никола Канестрини после очередного судебного заседания.

По словам юриста, украинские власти не связывались ни со своим гражданином, ни с его защитой. "Он чувствует себя брошенным своим государством", - сказал собеседник агентства.

Кузнецов отрицает причастность к диверсии. "Он, безусловно, был военным и служил", - считает адвокат. Свою защиту он строит на тезисе, что украинец как военнослужащий был "обязан подчиняться приказам", поэтому обладает иммунитетом от судебного преследования. Даже если обвинения в "антиконституционном саботаже", которые предъявляются подзащитному, касаются Германии, "итальянское законодательство предусматривает, что человек не может быть выдан в случае нарушения его основополагающих прав". Если суд примет решение о выдаче Кузнецова Германии, Канестрини намерен опротестовать такой вердикт в кассационном суде.