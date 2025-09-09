Власти Израиля назвали оправданным свое решение устранить руководство ХАМАС

Такой шаг еврейское государство сделало после теракта в Иерусалиме, где 8 сентября погибли шесть человек, указал израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 сентября. /ТАСС/. Израиль считает оправданным решение об устранении высшего руководства палестинского движения ХАМАС. Оно было принято после теракта в Иерусалиме, где 8 сентября погибли шесть человек, и гибели в бою в секторе Газа в тот же день четырех израильских военных. Такое объяснение приводится в совместном заявлении премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху и министра обороны Исраэля Каца.

"После вчерашних терактов в Иерусалиме и Газе премьер-министр Нетаньяху поручил всем структурам безопасности подготовиться к ликвидации руководства ХАМАС. Министр обороны полностью поддержал это решение. <...> Премьер-министр и министр обороны подчеркнули, что действия были абсолютно оправданы, поскольку именно это руководство ХАМАС стояло за организацией и проведением бойни 7 октября [2023 года] и с тех пор продолжало координировать убийственные атаки против Государства Израиль и его граждан, включая взятие на себя ответственности за вчерашний теракт в Иерусалиме", - утверждается в заявлении.

Нетаньяху и Кац отметили, что удар по руководству ХАМАС, которое, предположительно, находилось в столице Катара, наносился с учетом благоприятной, с точки зрения Израиля, оперативной обстановки. "Сегодня днем, воспользовавшись возникшей оперативной возможностью и после консультаций со всеми руководителями силовых структур, при их полном одобрении, премьер-министр и министр обороны приняли решение реализовать данное накануне указание Армии обороны Израиля и Службе общей безопасности. Операция была проведена предельно точно и эффективно", - полагают премьер и министр обороны. Катар в их заявлении не упоминается.

Ранее армейское радио "Галей ЦАХАЛ" утверждало, что операция готовилась несколько месяцев. По сведениям радиостанции, было задействовано 15 истребителей, сбросивших за несколько секунд 10 боеприпасов на одну цель. В ходе выполнения задачи самолеты дозаправлялись в воздухе, после ее завершения все истребители вернулись в Израиль.

Кадры атаки на членов политбюро ХАМАС в Дохе © ТАСС/ Reuters/ Scopal

До этого пресс-служба армии Израиля сообщила о нанесении точечного удара по руководству ХАМАС, а канцелярия Нетаньяху подчеркнула, что операция подготовлена и проведена исключительно по инициативе Израиля, который берет на себя всю полноту ответственности. Катар ни в одном из официальных заявлений израильской стороны не упоминается. Доха и другие арабские столицы категорически осудили действия Израиля.