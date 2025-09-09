Речь идет об ударах Израиля по Катару, указал президент Палестины

КАИР, 9 сентября. /ТАСС/. Очередной виток региональной напряженности на Ближнем Востоке, спровоцированный ударами Израиля по Дохе, будет иметь глобальные последствия, если ситуация не стабилизируется. Уверенность в этом выразил президент Палестины Махмуд Аббас.

"Удар Израиля по территории Катара представляет собой шаг к крайне опасной эскалации. Если градус напряженности не будет снижен немедленно, она повлечет за собой негативные последствия не только для региона, но и для всего мира", - убежден Аббас, заявление которого привело агентство WAFA.

Президент Палестины охарактеризовал действия Израиля как "вопиющее нарушение норм международного права" и указал, что, по его мнению, "палестинский вопрос можно решить исключительно путем заключения всеобъемлющего и справедливого мирного соглашения".

Ранее пресс-служба армии Израиля заявила о точечном ударе по высшему руководству палестинского движения ХАМАС, но не уточнила, где именно он был нанесен. Эти заявления прозвучали на фоне сообщений о серии взрывов в Дохе. Власти Катара возложили ответственность на Израиль, осудив эту атаку и указав на то, что она создала угрозу гражданскому населению.