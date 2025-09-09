Рассмотрение дела состоится в Шестом апелляционном административном суде

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Судебное заседание суда по иску о прекращении деятельности канонической Украинской православной церкви (УПЦ) пройдет в Киеве 30 сентября. Об этом сообщила Госслужба Украины по этнополитике и свободе совести (ГСУЭСС) в своем Telegram-канале.

"Назначено судебное заседание по делу о прекращении деятельности религиозной организации "Киевская митрополия УПЦ". Рассмотрение дела пройдет 30 сентября 2025 года в Шестом апелляционном административном суде Киева", - говорится в сообщении.