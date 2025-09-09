Макрон назвал удары Израиля по Дохе неприемлемыми

Президент Франции подчеркнул, что конфликт "ни при каких обстоятельствах" не должен распространяться на весь ближневосточный регион

ПАРИЖ, 9 сентября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал неприемлемыми сегодняшние удары Израиля по Дохе, целью которых были лидеры радикального палестинского движения ХАМАС.

"Сегодняшние удары Израиля по Катару неприемлемы, какими бы ни были их мотивы. Я выражаю свою солидарность с Катаром и его эмиром шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани", - написал Макрон в социальной сети X.

Он добавил, что конфликт "ни при каких обстоятельствах" не должен распространяться на весь ближневосточный регион.

Ранее пресс-служба армии Израиля заявила о точечном ударе по высшему руководству ХАМАС, но не уточнила, где именно он был нанесен. Эти заявления прозвучали на фоне сообщений о серии взрывов в Дохе. Официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари подтвердил, что Израиль несет ответственность за атаку на членов политбюро движения ХАМАС в Дохе. По его словам, Катар решительно осуждает нападение, которому подверглись жилые здания, где проживали несколько членов политбюро.