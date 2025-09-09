Подтверждений о жертвах пока не поступало

ВАШИНГТОН, 9 сентября. /ТАСС/. Все лидеры радикального палестинского движения ХАМАС находились внутри здания в Дохе в момент, когда армия Израиля нанесла по нему удар. Об этом со ссылкой на собственные источники в разведывательных кругах сообщил портал Axios.

"Как сообщил осведомленный источник, некоторые лидеры ХАМАС даже прибыли на встречу в Доху из Турции. Высокопоставленный сотрудник разведки заявил, что "весь список лидеров ХАМАС категории А находился в здании" в момент попадания бомб. Подтверждений о жертвах пока не поступало", - указывает портал.

Ранее пресс-служба армии Израиля заявила о точечном ударе по высшему руководству ХАМАС, но не уточнила, где именно он был нанесен. Эти заявления прозвучали на фоне сообщений о серии взрывов в Дохе. Официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари подтвердил, что Израиль несет ответственность за атаку на членов политбюро движения ХАМАС в Дохе. По его словам, Катар решительно осуждает нападение, которому подверглись жилые здания, где проживали несколько членов политбюро.

Корреспондент американского телеканала CBS News при Белом доме Дженнифер Джейкобс сообщила, что власти Израиля уведомили администрацию США об ударе по руководству ХАМАС в Дохе непосредственно во время запуска ракет. Пентагон не стал комментировать ТАСС эту информацию, указав, что этими вопросами занимается пресс-служба американского президента. Белый дом пока не ответил на соответствующий запрос агентства.