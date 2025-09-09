НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сентября. /ТАСС/. Армия Непала развернула войска в координации с другими службами безопасности на улицах городов страны, где проходят беспорядки с массовыми грабежами, поджогами и вандализмом.
Об этом сообщил портал Кhabarhub со ссылкой на заявление управления по связям с общественностью военных.
В нем говорится, что "определенные группировки используют беспорядки для нанесения серьезного ущерба как гражданским лицам, так и государственной собственности". Армия призвала всех граждан проявлять сдержанность и сотрудничать с силами безопасности для предотвращения дальнейших разрушений по всей стране.