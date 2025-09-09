Жертвами атаки стали шесть человек, включая сына лидера движения в секторе Газа Халиля аль-Хейи

КАИР, 9 сентября. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС опровергло данные о гибели членов его переговорной делегации в результате удара Израиля по Дохе. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале радикалов.

"Мы подтверждаем, что попытка противника убить членов переговорной делегации провалилась", - говорится в сообщении. В то же время в ХАМАС признали, что жертвами атаки стали шесть человек, включая сына лидера движения в секторе Газа Халиля аль-Хейи, Хумама, и военнослужащего из катарских сил безопасности.

В тексте отмечается, что эта атака не заставит ХАМАС изменить свою позицию на переговорах. "Удар по переговорной группе в тот момент, когда ее члены обсуждали предложение президента США Дональда Трампа [по Газе], демонстрирует, что Нетаньяху и его правительство не желают подписывать мирное соглашение и стремятся нивелировать все усилия, прилагаемые другими странами в этой связи", - отметили в движении.

В ХАМАС подчеркнули, что по-прежнему требуют немедленного прекращения агрессии в анклаве, вывода войск и обмена пленными.