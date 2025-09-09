По данным газеты, у пожарных также недостаточно воды для тушения огня

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сентября. /ТАСС/. Пожарные машины в Катманду заблокированы протестующими в гаражах и не могут выехать к местам происшествий в столице, где подожжены более 10 зданий. Об этом сообщила газета Kathmandu Post.

"Мы не могли выехать из нашего гаража, чтобы потушить огонь", - приводит газета слова сотрудника пожарной команды Катманду. Кроме того, по его словам, для тушения огня у пожарных недостаточно воды.

В Катманду и других городах Непала второй день продолжаются беспорядки после антиправительственных протестов.