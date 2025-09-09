Армия Непала взяла под контроль международный аэропорт Трибхувана

Власти рассмотрят ситуацию с безопасностью, прежде чем принять решение о возобновлении его работы

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сентября. /ТАСС/. Армия Непала взяла под контроль международный аэропорт имени Трибхувана в Катманду. Об этом сообщил генеральный менеджер Ханса Радж Пандей.

"Непальская армия взяла на себя командование внутри аэропорта и за его пределами, и мы уверены в общей безопасности", - приводит слова Пандея газета Kathmandu Post.

По его словам, из-за закрытия аэропорта сотни пассажиров не смогли ни вылететь, ни прилететь в Непал. Пандей отметил, что власти рассмотрят ситуацию с безопасностью, прежде чем принять решение о возобновлении работы аэропорта в среду после полудня. Ранее совет по туризму Непала и местные авиакомпании сообщили, что все аэропорты Непала будут закрыты до 11 сентября, не исключено продление закрытия.